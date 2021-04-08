РИАМО - 8 апр. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» пройдут торги на выполнение работ третьего этапа благоустройства парка имени Казимира Малевича в Одинцовском городском округе, работы планируют завершить в 2022 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Третий этап благоустройства парка Малевича пройдет на участке лесного фонда площадью 369,1 га, кадастровый номер участка 50:20:0010215:1209. Заказчиком работ является МУП «Дирекция парков Одинцовского городского округа».

Проектом благоустройства запланированы искусственные водоемы и водопады, смотровые площадки, прогулочные зоны, а также площадки для отдыха. Еще планируется создать каскад из ручьев. В одном из водоемов установят фонтан-гейзер с подсветкой.

Кроме того, планируется устройство дорожно-тропиночной сети, создание пикниковых точек с навесами, обустройство волейбольных площадок и мест для выгула собак. В парке можно будет арендовать футбольное поле, посидеть в кафе, а автомобиль оставить на парковке. Вход украсит скульптура Григория Орехова, которую высоко оценили международные издания.

Парк Малевича находится на территории Истринского лесничества – это один из крупнейших парков Подмосковья. Благоустройство тут началось в 2019 году. Парк частично открыли в конце 2020 года.

Объект также включен в государственную программу «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируется за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов.