РИАМО - 8 апр. Голосование по ремонту дорог Подмосковья в 2022 году проходит на портале «Добродел» до 31 мая. В нем приняли участие уже около 13 тыс. жителей региона, оставив 14 тыс. комментариев, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На данный момент активно голосуют жители Ступина, Чехова, Егорьевска, Коломны, Раменского, Солнечногорска, Истры и Рузы. Участки дорог, которые наберут максимальное количество голосов, включат в программу ремонта автомобильных дорог в 2022 году, ремонт региональных дорог Подмосковья будет проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

В этом году отбор традиционно пройдет в два этапа: сбор предложений с 1 апреля по 31 мая и голосование с 1 июля по 31 августа. В перечень для голосования включат места, которые предложили жители на первом этапе, а также участки, отобранные специалистами.

На первом этапе можно проголосовать за один участок или предложить свой. Для этого нужно указать точку на интерактивной карте. Участки, которые получат больше всего голосов пройдут во второй летний этап голосования.

Жители Подмосковья выбирают дороги для ремонта на портале «Добродел» с 2017 года. С тех пор по их выбору отремонтировали около 1,7 тыс. дорог протяженностью более 2,3 тыс. км.

С программой ремонта автодорог на 2021 год можно ознакомиться на сайте подмосковного Минтранса.