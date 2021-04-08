РИАМО - 8 апр. Прокат электросамокатов в столице заработал 4 апреля, с этого момента жители совершили на них 34 тыс. поездок, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Для того, чтобы взять самокат в аренду, нужно скачать приложение, отсканировать код на самокате.

В этом году к услугам жителей столицы будет доступно не менее 10 тыс. электросамокатов. Парковки отмечены в приложении «Московский транспорт». Его можно скачать в AppStore, GooglePlay и AppGallery.

В прошлом году в столице совершили больше 2 млн поездок на самокате. Прокат велосипедов для курьеров и волонтеров останется бесплатным до окончания действия ограничительных мер, установленных указом мэра Москвы Сергея Собянина.​

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