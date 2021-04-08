РИАМО (КОРОЛЕВ) - 8 апр. Учитель из Королева Дарья Степанова стала победителем в конкурсе «Педагогический дебют-2020», сообщает пресс-служба городской администрации.

В Доме правительства Московской области наградили победителей конкурса «Педагогический дебют-2020». Лучших молодых педагогов в заключительном этапе выбирали из 50 претендентов.

Учитель немецкого языка гимназии №11 Дарья Степанова оказалась в числе пяти победителей конкурса «Педагогический дебют».

Лучших молодых педагогов Подмосковья поздравила первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.