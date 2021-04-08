РИАМО - 8 апр. Памятник первому человеку в космосе — Юрию Гагарину — на Ленинском проспекте очистят и вымоют 9 апреля, сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

Для очистки будут использовать автогидроподъемники и поливочную технику, так как высота монумента составляет 42,5 м.

Сначала специалисты промоют монумент водой, а затем нанесут на рельеф специальное моющее средство. После этого они очистят все элементы мягкими щетками и вновь промоют сооружение водой.

Памятник сделан из 239 титановых блоков. У подножия фигуры героя находится копия спускаемого аппарата «Восток». Вместе с ней памятник весит 12 т. Примечательно, что именно титан применяется при строительстве космических кораблей и самолетов.

В середине марта в Москве отмыли после зимы Монумент Победы на Поклонной горе высотой 141 м.