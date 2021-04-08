РИАМО - 8 апр. На улице Маршала Жукова в Наро-Фоминске достроили комплекс обслуживания и ремонта автомобилей, он являлся объектом самовольного строительства, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Строительство начали в 2016 году. В рамках исполнения поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева, совместно с администрацией Наро-Фоминского городского округа продолжается масштабная работа по ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства и аварийных зданий.

«В результате совместной работы в 2019 году застройщиком было получено разрешение на строительство здания станции технического обслуживания и ремонта автомобилей», - сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Он добавил, что сейчас строительство завершено, и с него снят статус объекта самостроя. Общая площадь трехэтажного здания составляет более 2,7 тыс. кв. м.

Всего на территории Наро-Фоминского городского округа было выявлено 60 объектов незавершенного строительства, из них 32 - самовольных. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 22 объекта, что составляет порядка 37% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.