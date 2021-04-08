РИАМО - 8 апр. Жители столичного района Измайлова в четверг услышали первую в этом году весеннюю грозу, сообщается на сайте «Метеоновости».

Днем в четверг на территории столицы господствовали атмосферные фронты циклона. Утром столицу засыпал мокрый снег, а также дул сильный ветер.

При прохождении фронта порывы ветра достигали 20 м/с. К ночи ветер стихнет, активность вторичных фронтов ослабеет.

Ранее синоптики прогнозировали, что за день может выпасть до 30% месячной нормы осадков.