РИАМО - 8 апр. В подмосковном Домодедове полицейские задержали подозреваемого в краже более 1,6 млн рублей у 37-летнего предпринимателя из Тамбовской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Мужчина пояснил, что возвращался из деловой командировки в Москве и заехал пообедать в один из ресторанов на автодороге М4 «Москва – Ростов-на-Дону», оставив при этом крупную сумму в машине, припарковав ее на неохраняемой стоянке. По возвращении он обнаружил пропажу денег», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий, задержали 50-летнего жителя Москвы. В отношении задержанного Домодедовским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.