РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 апр. Управление МВД Подольска в текущем году направит основные усилия на нейтрализацию криминальных угроз достижению национальных целей развития РФ, защиту бюджетных средств, борьбу с коррупцией, а также противодействие преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сообщил начальник УМВД Подольска Артур Озеров.

В четверг в концертном зале администрации округа состоялось девятое заседание горсовета. С отчетом «Об основных итогах оперативно-служебной деятельности УМВД России по городскому округу Подольск за 2020 год» выступил Озеров. Он назвал три направления деятельности, которые в текущем году стали приоритетными.

В первую очередь это нейтрализация криминальных угроз достижению национальных целей развития РФ, защита бюджетных средств, направляемых на восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, борьба с коррупцией.

Во-вторых, противодействие преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, организованным формам экстремизма и наркопреступности, раскрытие и расследование преступлений прошлых лет, розыск преступников, скрывающихся от следствия и суда.

В-третьих, профилактика правонарушений, участие в предупреждении распространения новой коронавирусной инфекции, иных опасных инфекционных заболеваний, защита от преступных посягательств наиболее социально-уязвимых категорий населения, дальнейшее развитие инструментов государственной миграционной политики, обеспечение общественной безопасности и правопорядка при проведении публичных мероприятий.

Он подчеркнул, что в целом 2020 год завершен достойно, и это результат работы сотрудников управления. Доверие населения полиция может завоевать, только раскрывая преступления и обеспечивая должный общественный порядок. При этом ее сотрудники не должны оставаться равнодушными в любых жизненных ситуациях.

В заключение Озеров поблагодарил администрацию Подольска и горсовет за плодотворное сотрудничество и заверил, что поставленные перед УМВД России по городскому округу Подольск задачи будут выполнены.