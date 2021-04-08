РИАМО - 8 апр. В Московском зоопарке состоялась благотворительная экскурсия для подмосковного детского хоккейного клуба «Тигры» — победителя межрайонного турнира по хоккею, посвященного 800-летию со Дня рождения князя Александра Невского, сообщает пресс-служба Российского военно-исторического общества (РВИО).

Главными гостями Московского зоопарка в четверг стали семилетние хоккеисты из команды «Тигры» поселка Тучково. Они побывали в столичном зоосаде впервые.

Дети увидели слонов, пингвинов, панд, тюленей, обезьян, а также побывали в павильоне диких птиц. Ребятам также показали только проснувшихся от зимней спячки енотов и сурков.

«Наш хоккейный клуб впервые принимал участие в турнире такого уровня. С командой «Орлы» у нас всегда идет ожесточенная борьба, и, если честно, в этом году мы им все время уступали. Но когда дети узнали про то, что победители турнира поедут в Московский зоопарк, ребята собрались и выиграли в одну шайбу», — сказал тренер ХК «Тигры» Тимофей Максимов.

Межрайонный турнир состоялся в поселке Тучково в марте этого года. В спортивном состязании приняли участие детские и взрослые команды Рузского и Одинцовского городских округов. Организаторами турнира выступили: Российское военно-историческое общество, администрация Рузского округа, АНО «Агентство развития внутреннего туризма», МБУК РГО МО «Центр культуры и искусств».