РИАМО - 8 апр. Загруженность дорог в Москве вечером в четверг достигла 8 баллов из 10 возможных, самые сильные пробки зафиксированы в центре города и на вылетных магистралях, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Самые сильные заторы — в Таганском районе Садового кольца, на улице Большая Лубянка и в Лубянском проезде, на Москворецкой набережной, Чистопрудном и Покровском бульварах, а также на Устьинской набережной.

Третье транспортное кольцо стоит в пробках по всей магистрали, кроме юго-восточного отрезка.

Сильнешее затруднение на Проспекте Мира и на Ярославском шоссе. Также пробки есть на шоссе Энтузиастов, Профсоюзной улице, Ленинградском, Дмитровском и Бесединском шоссе.

На МКАД сильные затруднения на севере магистрали. Есть ДТП на развязке с Ярославским шоссе. На востоке, юго-востоке и юго-западе кольца тоже пробки.

К 20:00 загруженность дорог должна снизиться до 6 баллов. К 22 часам движение станет свободным.