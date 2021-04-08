РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 апр. В Подольске установят 19 светофорных объектов по маршрутам следования школьников в 2021 году, сообщили в пресс-службе администрации округа.

В рамках реализации проекта по обеспечению безопасности на маршрутах движения школьников в Подольске продолжается установка дополнительных светофоров типа Т.7. Так, в четверг новый светофорный объект ввели в эксплуатацию вблизи спортивного комплекса «Труд» и Дворца культуры «Октябрь» по улице Свердлова, 29.

Всего в городском округе Подольск в текущем году будут установлены 19 светофорных объектов по маршрутам следования школьников. Места установки выбираются специалистами комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа, представителями ГИБДД, прорабатываются маршруты движения учащихся и школьных автобусов. В 2020 году вблизи учебных учреждений было установлено 23 светофора типа Т.7.

В ближайшее время к установке светофорных объектов приступят на улицах Юбилейной, 26, 30, Свердлова, 50, Пионерской, 15, а также в микрорайоне Климовск на улицах Революции, 4, Первомайской, 3 и других. Работать полноценно новые светофорные объекты на участках улично-дорожной сети начнут в конце апреля.

Всего на территории округа было установлено 54 светофорных объекта. Они призваны распределить потоки транспорта, а также обеспечить безопасность пешеходов и велосипедистов.