РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 апр. В областном рейтинге территориальных подразделений управление МВД Подольска заняло 13-е место по итогам 2020 года, сообщил начальник УМВД Подольска Артур Озеров.

В четверг в концертном зале администрации округа состоялось девятое заседание горсовета. С отчетом «Об основных итогах оперативно-служебной деятельности УМВД России по городскому округу Подольск за 2020 год» выступил Озеров.

По итогам 12 месяцев 2020 года оперативно-служебная деятельность УМВД России по городскому округу Подольск в целом признана удовлетворительной. В рейтинге среди территориальных подразделений ГУ МВД России по Московской области управление заняло 13-е место.

В 2020 году зарегистрировано 487 мошенничеств, из них 293 с применением информационно-телекоммуникационных технологий или компьютерной информации. Расследовано 60 уголовных дел данной категории. Произошло переориентирование преступников, которые теперь охотятся не за материальными ценностями, а за виртуальными денежными средствами, извлекаемыми со счетов потерпевших в результате манипуляций в сфере IT-технологий.

В отчетном периоде зарегистрировали 143 преступления в сфере экономики, в том числе 13 преступлений против органов государственной власти. Зафиксировали шесть фактов получения взятки.

Число выявленных преступлений коррупционной направленности увеличилось в 2,3 раза (с 23 до 54). На 57,1% возросло число лиц, привлеченных к уголовной ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере экономики (с 28 до 44).

В результате профилактических мероприятий по предупреждению незаконной миграции выявили и пресекли 4 555 административных правонарушений (-3110), в том числе 510 правонарушителей привлекли к административной ответственности за нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания) (-915), 280 – за незаконную трудовую деятельности в РФ (-513).

В отношении 317 иностранных граждан и лиц без гражданства приняты решения о выдворении за пределы РФ (-928), фактически выдворено 174 (-774). Возбудили 42 уголовных дела за фиктивную постановку на учет) (- 62), семь уголовных дел за фиктивную регистрацию.

Количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах Подольска снизилось на 8,1% (со 148 до 136), на 3,1% уменьшилось количество раненых (со 160 до 155), на 14,3% число погибших в ДТП (с 14 до 12). Гибели детей не допущено, однако 18 детей получили ранения (+5).