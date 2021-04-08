РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 апр. В Люберцах в четверг сотрудники Центральной библиотеки имени С. Есенина организовали и провели окружной «Космический диктант», посвященный 60-летию полета Ю.А. Гагарина в космос, в нем поучаствовали более 100 горожан, сообщает пресс-служба местного отделения партии «Единая Россия».

Мероприятие состоялось на базе Центральной детской библиотеки «Бригантина», в фойе была организована интерактивная фотозона. Для всех гостей была проведена экскурсия по библиотеке.

«Мы разделили участников «Космического диктанта» на три потока: первые два писали школьники и студенты колледжей, последний – взрослые, у них вопросы были сложнее. Всего диктант написали более ста человек, мы вручили всем сертификаты участников. 15 апреля на предприятии «Звезда» будет награждение победителей диктанта», - сказала директор ЦБ им. С. Есенина» Евгения Ерченкова.

Она пояснила, что среди участников диктанта - председатель Люберецкого отделения «Союза женщин Подмосковья» Елена Верховых, члены сообщества «Мама оффлайн», сторонники партии «Единая Россия» и активисты МГЕР.

«Всего в диктанте было 20 исторических вопросов и эссе о будущем космонавтики. Мне понравился «Космический диктант», конечно, я знал не все и тем интереснее будет узнать результаты и правильные ответы. С удовольствием приму участие в аналогичном мероприятии», - подчеркнул активист «Молодой Гвардии Единой России» Глеб Шмидт.

Люберчане выразили желание повторить мероприятие осенью 2021 года. Сотрудники библиотеки с энтузиазмом восприняли данное предложение. О времени и дате будет сообщено дополнительно.

Свои результаты и фотографии участники смогут посмотреть 13 апреля на сайте учреждения https://eseninka.ru/.