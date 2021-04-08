РИАМО - 8 апр. На Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро движение введено в график после высадки пассажиров из поезда на станции «Боровицкая», сообщил РИАМО представитель пресс-службы Мосметро.

«На станции «Боровицкая» высаживали пассажиров из одного поезда, следующего в сторону станции «Алтуфьево». Состав убран с линии для проверки», - отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что во время высадки несколько следующих поездов на короткое время снизили скорость для соблюдения интервала.

После высадки пассажиров поезда продолжили курсировать в нормальном режиме.