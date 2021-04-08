РИАМО - 8 апр. C 5 по 18 апреля 2021 года проходит хакатон среди молодежных команд по созданию исторических квестов по местам боевой и трудовой славы Московской области, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Зарегистрироваться в хакатоне можно по ссылке.

Объекты из маршрутов победивших команд будут включены в мобильное приложение «Рубеж Победы» вместе с информацией о создателях маршрутов. Подведение итогов хакатона и запуск мобильного приложения состоится в начале мая 2021 года.

«Рубеж Победы» — интерактивный исторический квест-прогулка с элементами дополненной реальности (AR). Действие квестов развернется на территории Подмосковья в привязке к историческим и памятным местам. Мобильное приложение обеспечит участникам квеста интегрированный сюжет, сведения об объектах и маршрутах.

Проект реализует АНО «Мой выбор» при поддержке Государственного казенного учреждения Московской области «Центр обеспечения деятельности Общественной палаты Московской области и патриотического воспитания», Регионального отделения ООД «Бессмертный полк России» в Московской области, Российского движения школьников, Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК), Регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в Московской области, Регионального отделения ООД «Поисковое движение России» в Московской области, информационного агентства «Ветеранские вести», АНО «Центр по разработке и внедрению цифровых технологий и программ по реабилитации «Без ограничений».

Информация о старте хакатонов и условиях участия размещена на сайте и социальных сетях («ВКонтакте», Facebook, Instagram, «Одноклассники») АНО «Мой выбор» @moivyborprof и Регионального отделения ООД «Бессмертный полк России» в Московской области @polk.mosobl.

Проект «Рубеж Победы. Битва за Москву» реализуется на средства Фонда грантов президента Российской Федерации и приурочен к 80-летию контрнаступления Красной Армии в Битве за Москву.