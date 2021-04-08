РИАМО - 8 апр. Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник принимает участие в конкурсе видеороликов «Шедевры Территории Победы». Всех желающих приглашают проголосовать за подмосковный музей.

Онлайн-голосование проходит на официальном сайте Музея Победы.

Конкурс проводится в рамках реализации Международного проекта «Территория Победы» и приурочен к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В Музей Победы поступило 156 видеороликов с рассказами о произведениях изобразительного искусства из 130 музеев России, Беларуси, Абхазии и ДНР.

Подведение итогов и объявление победителей состоится 11 мая 2021 года. Торжественную церемонию награждения победителей планируется провести в рамках работы Международного фестиваля музеев «Интермузей-2021».

Жителей Подмосковья приглашают к участию в голосовании по ссылке. В голосовании может принять участие любой желающий до 9 мая 2021 года.