В предстоящие выходные москвичи и гости столицы могут поучаствовать в акции «Космический диктант», которая пройдет очно и онлайн, а также посетить выставку «Юрий Гагарин» в честь юбилейного года полета человека в космос в Московском планетарии. Зарядиться весенним настроением и купить модные обновки получится на ярмарке «Ламбада-маркет». Фанатов компьютерных игр ждет очередной сюрприз – премьера фильма «Мортал Комбат» в интерпретации режиссера-австралийца. Об этих и других мероприятиях грядущего уикенд, читайте в гиде РИАМО.

ПЯТНИЦА, 9 апреля

Концерт «Неоклассика». «Макс Рихтер. Времена года»

Проект Classica reworks фонда «Бельканто» знакомит с миром неоклассики, блестящим представителем которого является Макс Рихтер. Известный британский композитор не просто переработал «Времена года» Вивальди, а написал на их основе новое произведение. Насколько его версия отличается от сочинения великого итальянца, слушатели смогут судить, услышав «Времена года» Рихтера в исполнении камерного оркестра Belcanto-Orchestra и органиста Егора Колесова в Кафедральном соборе святых Петра и Павла. Начало концерта в пятницу в 20:00. Билеты можно купить на сайте фонда «Бельканто».

Где: г. Москва, Старосадский пер., д. 7/10

Стоимость: от 3000 до 4200 рублей

Путешествие в картины с проектом VR Gallery

Проект «Виртуальная галерея», который проходит с 5 апреля по 5 мая в центре современного искусства «Марс», позволяет оказаться в самых разнообразных пространствах. Список «мест», куда можно отправиться, достаточно широк – картины «Крик» Эдварда Мунка и «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, мир Сальвадора Дали и Клода Моне, различные работы мастеров стрит-арта и digital-художников и даже легендарный собор Нотр-Дам. Купить билеты можно на сайте проекта.

Где: г. Москва, Пушкарев пер., д. 5

Стоимость: 800–900 рублей

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Концерт «Чижа» в «16 тонн»

Пятничный вечер любители русского рока смогут провести романтично – в 21:00 в клубе «16 тонн» выступит лидер группы «Чиж & Co». В свой творческий вечер Сергей Чиграков пообщается с поклонниками и исполнит любимые хиты. Билеты – на сайте клуба.

Где: г. Москва, ул. Пресненский Вал, д. 6, стр. 1

Стоимость: от 5700 рублей

СУББОТА, 10 апреля

Выставка «Юрий Гагарин» в Московском планетарии

В честь 60-летия первого полета человека в космос Московский планетарий подготовил фотовыставку «Юрий Гагарин. Первый в космосе». Она включает в себя семь разделов: «Детство», «Учеба», «Становление», «Выбор», «Поехали», «Успех», «Последний полет». В экспозиции представлены уникальные архивные фото из жизни Гагарина – от его рождения до трагической гибели. С 1960 года в Большом Звездном зале Московского планетария будущих космонавтов обучали важной дисциплине – астронавигации – умению ориентироваться по звездам. Билеты на экскурсию на 10 апреля можно купить на сайте планетария. Также выставку можно посмотреть и в онлайн-формате.

Где: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 5, стр. 1

Стоимость: экскурсия для группы 15 человек – 4000 рублей, вход в Большой Звездный зал и Музей Урании – от 600 рублей

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Концерт «Звучащие полотна. Марк Шагал»

пресс-служба кафедрального собора святых Петра и Павла

Мультимедийный концерт, посвященный творчеству ярчайшего представителя авангарда ХХ века Марка Шагала, пройдет в субботу в стенах старейшего лютеранского собора Москвы – Кафедрального собора святых Петра и Павла, отличающегося потрясающей акустикой и атмосферой. Равель, Брамс, Моцарт, Бах, Гендель и Россини прозвучат в исполнении Государственной академической хоровой капеллы России имени Юрлова, органистов Анастасии Сидельниковой и Егора Колесова. Начало в 18:00. Билеты можно купить на сайте фонда «Бельканто».

Где: г. Москва, Старосадский пер., д. 7/10

Стоимость: от 800 до 3600 рублей

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«Ламбада-маркет»

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Весенний «Ламбада-маркет» пройдет в выходные, 11 и 12 апреля, на Трехгорной мануфактуре с полудня до 22:00. На ярмарке можно будет купить актуальную дизайнерскую одежду, например, супермодные косынки и трендовые платья с воротниками, куртки с накладными карманами, а также украшения и аксессуары ручной работы, натуральные свечи, десерты, лимонады и многое другое. Как обычно, для посетителей маркета диджеи сыграют свои лучшие сети, развернется фуд-корт с разнообразной уличной едой.

Где: г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 24, комплекс «Надежда»

Стоимость: вход свободный

Концерты «Блиц-опера»

«Геликон-опера» отметит свой 31-й день рождения 10 апреля. Зрителям будет представлена специальная программа «Блиц-опера» в постановке Дмитрия Бертмана – худрука театра. На сцену выйдут представители разных жанров сценического искусства – от классической оперы до диско. Гала-концерты состоятся 9 апреля в 19:00, 10 и 11 апреля в 14:00 и 19:00. Перед спектаклем все желающие могут посетить выставку исторических театральных костюмов, изготовленных по эскизам художников Л. Бакста, А. Головина, М. Ларионова, С. Судейкина, открытую в стенах «Геликон-оперы». Билеты – на сайте театра.

Где: г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 19/16, стр. 1

Стоимость: от 6000 до 10 000 рублей

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Фестиваль культур «Тюбетейка»

С 8 по 11 апреля в Event Hall «Даниловский» пройдет международный фестиваль восточных культур «Тюбетейка». Здесь развернется большой восточный базар, на котором получится сфотографироваться в национальных костюмах народов Востока, попробовать национальные блюда, например, настоящий плов из казана, купить изделия мастеров и художников – сумки, подушки, керамику, украшения и многое другое. Также в рамках мероприятия состоятся кинопоказы, дефиле дизайнеров, лекции по искусству. Фестиваль открывается ежедневно в 11:00.

Где: г. Москва, Event Hall «Даниловский», ул. Дубининская, д. 71, стр. 5

Стоимость: 150–250 рублей

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 апреля

«Всероссийский космический диктант»

В честь 60-летия полета человека в космос состоится акция «Всероссийский космический диктант». Она пройдет в преддверии Дня космонавтики, 11 апреля. Принять участие в диктанте можно как онлайн, так и очно на территории ВДНХ, в центре «Космонавтика и авиация» (бывший павильон «Космос»). Диктором выступит автор диктанта – летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин. Диктант состоит из 30 вопросов на различные космические темы: биография легенд отечественной космонавтики, жизнь и работа на орбите, исследования планет. Трем лучшим участникам вручат наручные часы «Штурманские», одни из которых являются точной копией часов Юрия Гагарина. Сбор на очный диктант с 9:30 до 9:50. Начало в 10:00.

Где: г. Москва, пр-т Мира, 119, павильон № 34

Стоимость: бесплатно по предварительной регистрации.

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КИНОПРЕМЬЕРЫ

«Мортал Комбат»

С 8 апреля в российских кинотеатрах можно посмотреть одну из самых ожидаемых премьер 2021 года – фантастический боевик «Мортал Комбат». Это уже шестая экранизация легендарной компьютерной игры. Фильм снял австралийский режиссер Саймон Маккуойд, который решил приблизить действие максимально к реальности. По сюжету, бойцу смешанных единоборств, обладателю метки дракона Коулу Янгу вместе с величайшими чемпионами Земли предстоит бороться за вселенную с врагами из Внешнего Мира.

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«Майор Гром. Чумной доктор»

С 1 апреля в кино идет российский детектив «Майор Гром. Чумной доктор». Майор Игорь Гром – идеальный полицейский, известный всему Петербургу. В городе появляется преступник в маске чумного доктора, который считает своей миссией борьбу с «чумой беззакония», а именно – убивать людей, которые когда-то избежали наказания с помощью денег и власти. Впервые Гром сталкивается с трудностями в расследовании, от которого зависит судьба всего города.