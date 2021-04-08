РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 8 апр. Депутат Московской областной думы Олег Жолобов посетили детскую поликлинику и вручил маленьким пациентам книжки русских народных сказок, сообщается на странице местного отделения партии «Единая Россия» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня пришел в гости к ребятишкам в поликлинику и подарил им красочные книжки русских народных сказок», - сказал Жолобов.

Депутат также отметил, что он, а также депутаты совета депутатов муниципалитета регулярно пополняют «Коробку храбрости» игрушками, фломастерами, карандашами, альбомами для рисования, книжками-раскрасками.

Первая «Добрая комната» в Домодедове была открыта в канун нового 2019 года. Главная задача проекта - сделать процесс пребывания детей в медучреждениях Подмосковья максимально комфортным и способствующим скорейшему выздоровлению. Сегодня такие игровые пространства для пациентов детской поликлиники расширяются.