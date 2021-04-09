РИАМО - 9 апр. В Москве на городских уличных экранах в пятницу можно будет увидеть запуск космического корабля «Союз МС-18». Акцию подготовили в честь 60-летия со дня полета в космос первого космонавта Юрия Гагарина.

Корабль этой серии полетит в космос уже 146-й раз. На борту будут россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай. Они будут находится на Международной космической станции около полугода.

Корабль стартует с космодрома Байконур. Ролик с запуском корабля планируется показать в 13:00, 15:00 и 18:00, видео будет идти полторы минуты.

Увидеть запуск можно будет на фасаде Центрального телеграфа на Тверской улице, на Новом Арбате, на Третьем транспортном кольце в районе Бережковской набережной и Нижней Масловки.

Также старт корабля покажут при въезде на Звенигородскую эстакаду, на фасаде Экспоцентра на Красной Пресне, на здании Music Media Dome на шоссе Энтузиастов, БЦ «Варшавка Sky», ТРЦ Kvartal на Аминьевском шоссе.