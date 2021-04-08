РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 апр. В городском округе Мытищи в гимназии №1 с учащимися младших классов провели занятие по ПДД, сообщается на сайте администрации горокруга.

В гимназии №1 активисты из отряда юных инспекторов движения «Дорожный дозор» провели разъяснительную работу с обучающимися начальной школы.

Активисты ЮИД познакомили ребят с опасностями, которые подстерегают юных пешеходов в весенний период, напомнили основные правила поведения учащихся на дороге. Мероприятие было проведено с целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.

В гимназии регулярно ведется работа по изучению правил дорожного движения. Учителя и обучающиеся старших классов проводят инструктажи по ПДД младшим классам, рассказывая, как вести себя на дороге, знакомят их с дорожными знаками и объясняют правила поведения на улице. Ребята готовят для обучающихся начальной школы различные игры на основе правил дорожного движения, чтобы младшим школьникам было легче усвоить материал.