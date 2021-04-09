РИАМО - 9 апр. В Москве в пятницу после масштабной реставрации откроют знаменитый кинотеатр «Художественный». Билеты на сеансы там начали продавать еще 5 апреля.

История

«Художественный» является старейшим кинотеатром не только в Москве, но и в России. Двухэтажное здание открыли в 1909 году. Строительство заказал московский предприниматель Роберт Альберт Брокша, автором проекта стал архитектор Николай Благовещенский.

Впервые кино там показали 11 ноября 1909 года — тогда премьеру французской драмы «Жоржетта» пришли посмотреть 400 человек.

Фойе кинотеатра украшали ажурные люстры и фонтан. Общую атмосферу дополнял музыкальный оркестр. Также «Художественный» был единственным кинотеатром, который доставлял заказанные билеты на дом.

Зрительный зал был рассчитан на 400 мест, в фойе находился светящийся фонтан. «Художественный электро-театр» был настолько популярен среди горожан, что скоро перестал справляться с наплывом посетителей, поэтому в 1912-1913 годах здание перестроили по проекту знаменитого архитектора Федора Шехтеля.

«Художественный» также стал первым столичным кинотеатром, где установили широкий экран — это случилось в 1955 году. Долгие годы кинотеатр считался главным в стране. Там часто показывали премьеры, к примеру, картины «Броненосец «Потемкин», «Путевка в жизнь», «Груня Корнакова», «Илья Муромец».

В 1992 году кинотеатр признали объектом культурного наследия регионального значения.

Реставрация

Кинотеатр был закрыт на реставрацию в 2014 году. Работы завершились в декабре 2020 года и проходили под контролем Мосгорнаследия.

Двери, балкон, лепнину и фасад удалось оставить в первоначальном виде. Реставраторы смогли найти баланс между сохранением исторического объекта и использованием современных инженерных технологий.

Облик «Художественного» возвращали по архивным фотоснимкам. К примеру, восстановлен исторический декор: надписи — «Входъ» и «Выходъ» над парадными дверьми, а также вывеска «Художественный электро-театръ».

Кроме того, специалисты усилили все конструкции здания кинотеатра, дверные и оконные проемы, обеспечили гидроизоляцию, восстановили прочность кирпичной кладки стен. Также была реконструирована подстанция, питающая кинотеатр.

Кинопоказы

Кинотеатр будет работать ежедневно с 09:00 до 03:00, а каждые выходные будут проводиться экскурсии по зданию.

Все залы кинотеатра оснастили современным оборудованием — аудиосистемой Dolby Atmos и высокоскоростными лазерными кинопроекторами Barco.

В день открытия в кинотеатре покажут премьеру фильма «Отец» Флориана Зеллера. На следующий день режиссер Илья Найшуллер представит отреставрированную версию картины «Броненосец «Потемкин» от Сергея Эйзенштейна. Затем зрители смогут увидеть фильмы, которые номинированы на премию «Оскар» в 2021 году.

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