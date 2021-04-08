РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 апр. В Мытищах 11 апреля будут работать пункты вакцинации от Covid-19 в трех торговых центрах и двух поликлиниках, сообщается на странице МГКБ в соцсети «ВКонтакте».

Время работы пунктов вакцинации в торговых центрах 4 DAILY (улица Мира, с 32/2), «Перловский» (улица Селезнева, 33, 2-й этаж), «Красный кит» (Шараповский проезд, владение 2, 3-й этаж) - с 10:00 до 15:00.

Также 11 апреля будут работать кабинеты вакцинопрофилактики в поликлинике №3 по улице Силикатная, 31Б и в поликлинике №6 поселка Пироговский по улице Советская, дом 2 с 09:00 -14:00.