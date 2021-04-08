РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 апр. В подмосковном Подольске раскрываемость преступлений в 2020 году составила 65,5%, что на 2% выше среднеобластного показателя, лучший среди всех по этому показателю четвертый отдел полиции, сообщил начальник УМВД Подольска Артур Озеров.

В четверг в концертном зале администрации округа состоялось девятое заседание горсовета. С отчетом «Об основных итогах оперативно-служебной деятельности УМВД России по городскому округу Подольск за 2020 год» выступил Озеров.

Всего за 12 месяцев 2020 года отмечено снижение количества зарегистрированных преступлений на 8,8%. Возбуждено 2 586 уголовных дел (248 по сравнению с прошлым годом). Расследовано 1 863 преступления (-1,5%), в том числе 1 012 преступлений, по которым предварительное следствие обязательно (- 0,1%), и 851 преступление, по которым предварительное расследование осуществляется в форме дознания (- 3,1%).

Раскрываемость составила 65,5%, что на 2% выше среднеобластного показателя. Среди территориальных подразделений наибольший процент раскрываемости у четвертого отдела полиции (77%), Львовского и Климовского отделов полиции (73 и 71,5% соответственно).

Сократилось количество особо тяжких преступлений, средней и небольшой тяжести, а также совершенных в отношении иностранных граждан (-35,4%). Зафиксирован незначительный рост количества тяжких преступлений (0,9%).

В 2020 году на обслуживаемой территории зарегистрировано 15 умышленных убийств. Раскрываемость преступлений этой категории увеличилась на 3,5% и составила 91,7%.

Положительная тенденция достигнута в раскрываемости краж чужого имущества(+ 0,5%), раскрываемость составила 74,4%, что на 21,1 % выше среднеобластного показателя; квартирных краж (+6,7%), процент их раскрываемости составил 77,2%, что также выше среднеобластного показателя на 14,8%; краж транспортных средств (+23,6%), раскрываемость составила 53,1%, что на 18,9% выше среднеобластного показателя.

Значительно снизилось число разбойных нападений (-60%) и грабежей (-21%).