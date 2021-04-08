РИАМО - 8 апр. В столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково в четверг задержали и отменили 22 рейса, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Внуково задержали три рейса, а отменили два. В Домодедове три рейса задержали, два отменили. В Шереметьеве задержали восемь рейсов и отменили три.

Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, отменен один рейс.

В Московском регионе в четверг идет мокрый снег, дует сильный ветер. Прогнозируют выпадение почти 30% месячной нормы осадков.

Информацию о задержке или отмене рейса доводят до пассажиров авиакомпания или организация, которая обслуживает аэропорт, непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.