РИАМО - 8 апр. Загруженность дорог в столице достигла 7 баллов из 10 возможных, самые сильные заторы в центре города, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Самые сильные заторы отмечаются на Лубянском проезде, Яузской улице, Садовнической, Москворецкой, Раушской и Кремлевской набережных, а также на Садовом кольце в Таганском районе.

На МКАД также есть серьезные пробки, в том числе на северо-западе, юго-востоке, юге и западе.

К 19:00 загруженность может вырасти до 8 баллов. После 21:00 дороги станут свободными.