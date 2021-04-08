РИАМО - 8 апр. В рамках онлайн-встречи на Первом московском педагогическом форуме сотрудник центра начального общего образования института стратегии развития образования РАО Владислава Романова рассказала, как расширить представления о родном языке у младшеклассников. Об этом сообщили РИАМО в пресс-службе департамента образования Москвы.

Также Романова представила учебные пособия школьных курсов «Родной русский язык» и «Литературное чтение на родном русском языке».

«В названии этих предметов очень важно слово «родной», и мы, авторы учебника, хотим, чтобы слово «родное» вновь стало для наших учеников понятным, вечным и ценным. В наших курсах мы будем уделять больше внимания истории языка, формированию ценностей, важных для нашего народа, расширению лексического запаса у младших школьников, развитию речи и общей культуры», – сказала спикер.

По ее мнению, с первого класса ученики должны участвовать в языковой деятельности, развивать интеллектуальные и коммуникативные навыки, а также расширять представления о языке. Кроме того, учебники должны развить интерес к русской культуре и уважительному отношению к ней.

Она подробно описала содержание программы учебника по каждому году обучения, охарактеризовала отдельные блоки и объяснила особенности работы детей с текстом.

Учебники для каждого класса представляют лексические группы на разные тематики. Например, в третьем классе школьники изучают лексику, связанную с природными явлениями и национальными музыкальными инструментами, а в четвертом - связанные с семьей и близкими. Эксперт считает, что такой подход позволит в будущем лучше усваивать сложные тексты.

В курсе «Литературное чтение» школьники будут изучать произведения русской литературы, которые наиболее ярко отражают духовные основы русской культуры, национальный характер, обычаи и традиции русского народа.

«Одна из задач курса - показать, что язык живой, и он развивается. Предлагаем ответить на очень серьезные вопросы: «Что такое «лад»?» «Что значит ладить?» Я бы сказала, что они философские, особенно для второклассников», – добавила автор учебников.

Так как в начальной школе дети еще не изучают историю и географию, то им трудно представить, как выглядят тундра, степь, тайга, скалистые Саяны и Байкал с серьезными экологическими проблемами. Поэтому авторы учебника постарались обеспечить тексты фотографиями, которые помогут воспринять Россию во всем ее многообразии.

Первый московский педагогический форум проходит с 8 февраля в онлайн-формате. В его рамках проходит семь предметных недель. В трансляциях принимают участие педагоги со всей России. Записи мероприятий доступны на сайте Московского образовательного телеканала, а расписание и ссылки на регистрацию находятся на портале «Школа большого города».