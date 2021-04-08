РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 апр. Депутаты горсовета утвердили прогнозный план по приватизации муниципального имущества на 148 млн 260 тыс рублей, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В четверг в концертном зале администрации округа состоялось девятое заседание горсовета. О внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества доложил замглавы администрации Подольска Сергей Иванов. От депутатской комиссии его поддержала первый зампредседателя совета депутатов Любовь Ушанева.

В 2021 году власти планируют получить от продажи дополнительного имущества около 148 млн 260 тыс. рублей. В эту сумму войдут средства за пять машино-мест, административное здание и акции предприятия.

Нежилые помещения подвала с машино-местами №53, 54, 56, 59, 60 находятся на улице Рабочая, 4. Одно машино-место по акту оценивают в 500 тысяч рублей, за пять соответственно 2,5 млн рублей. В дальнейшем власти закажут услугу по оценке этого недвижимого имущества. Независимого эксперта-оценщика определят по итогам конкурса. По результатам оценки эксперта имущество выставят на продажу через центр торгов.

Двухэтажное административное здание площадью 909,8 кв м с земельным участком площадью 1860 кв м находится на 1-м Деловом проезде, 19. Оценка его стоимости уже сделана и составляет 19 млн рублей.

Также в дополнительный перечень вошел пакет акций в количестве более 43,3 млн штук ОАО «Подольская теплоэнергетическая компания» на улице 50 лет ВЛКСМ, 15. У администрации 51% акций уставного капитала. Прогноз объемов поступления в бюджет составит более 126,7 млн рублей.