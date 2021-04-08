РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 апр. Госавтоинспекторы Подольска рассказали посетителям МФЦ о правилах перевозки детей в автотранспорте, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках социального раунда по безопасности дорожного движения «Маленький пассажир - большая ответственность!» автоинспекторы организовали тематическую информационно-пропагандистскую акцию для посетителей МФЦ.

Полицейские рассказали участникам дорожного движения о важности использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности при перевозке ребенка в автотранспорте. Для наглядности в помещении организации разместили детское удерживающее устройство, на примере которого продемонстрировали правильность его использования, также разместили тематические информационные плакаты.

Помимо этого, сотрудники ГИБДД раздали посетителям листовки и памятки с необходимой информацией.