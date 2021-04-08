РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 апр. Руководитель фракции партии «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Мытищи, лидер движения общественной поддержки социально значимых инициатив «Мы Мытищи» Михаил Мурзаков встретился с коллективом управляющей компании АО «Мытищинская Ярмарка», сообщается на сайте администрации горокруга.

На территории «Мытищинской ярмарки» реализовано четыре крупных проекта – фермерский рынок, строительный двор, автомаркет и оптовый продовольственный центр, который в период пандемии стал волонтерским центром. На его складах собирались продуктовые наборы для жителей всего Подмосковья. И сегодня администрация торгового центра готова поддерживать крупные социальные проекты.

«Мы обсудили ряд актуальных для нас вопросов. Спасибо Михаилу Николаевичу, что он поддерживает целый ряд важных инициатив. Это строительство велодорожек, которые соединят Мытищи и Москву. Для нас это важно, поскольку многим сотрудникам будет удобнее добираться до рабочего места на велосипеде или самокате как из Мытищ, так и со стороны столицы», - сказал менеджер по маркетингу и рекламе «Мытищинской ярмарки» Павел Бабич.

Он добавил, что также обсудили возможность оформить в качестве социальной инициативы на сайте предложение о благоустройстве поймы реки Сукромка, прилегающей к территории ярмарки.

«Сегодня «Мытищинская Ярмарка» меняется вместе со временем. Мы видим уже серьезный торговый комплекс с перспективными планами дальнейшего успешного развития. Освоено более 40 га территории, на которых расположились около 50 объектов, дающих возможность зарабатывать 2500 арендаторам и их сотрудникам. Приятно, что такой бренд по-прежнему остается лидером в своей нише. Здесь работают успешные предприниматели и серьезные налогоплательщики», - отметил Мурзаков.