РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 апр. С 26 апреля по 30 мая жители Люберец могут проголосовать на областном сайте за объекты благоустройства на территории городского округа, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Он провел совещание с представителями Общественных советов парков Люберец. Советы были созданы по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева в прошлом году из числа активных жителей.

«Обсудили проходящие на территории парков субботники, а также вопросы, связанные с реконструкцией и развитием зон отдыха, обеспечением безопасности, созданием логотипа и фирменного стиля рекреаций, порядок голосования за объекты благоустройства в рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской среды». Напомню, что голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая текущего года на сайте: https://50.gorodsreda.ru/», - сказал Ружицкий.

Он поблагодарил жителей за активное участие в жизни муниципалитета.

«Благоустройство общественных пространств - это тема, которая касается каждого из нас: все мы хотим жить в красивом, чистом, комфортном и безопасном округе. Уверен, с вашей помощью нам удастся сделать наш край самым уютным местом в Подмосковье», - подчеркнул Ружицкий.