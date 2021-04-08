РИАМО (КОРОЛЕВ) - 8 апр. В марте в Королеве отремонтировали 27 колодцев, из них 9 на водопроводных сетях, 18 – на канализационных, сообщает пресс-служба городского координационного совета.

Работу городских систем водоснабжения и водоотведения обеспечивает «Водоканал». В марте сотрудники предприятия заменили 180 м трубопроводов холодного водоснабжения и 11 единиц запорной арматуры в колодцах.

Также они произвели санитарную промывку трубопроводов холодного водоснабжения и водоотведения общей протяженностью 2 420 м и ликвидировали более 165 подстоев канализационных колодцев.

«На балансе и обслуживании предприятия находится более 310 км водопроводных сетей. Ежедневно порядка 350 специалистов производственных служб нашего предприятия делают все необходимое для бесперебойной работы систем водоснабжения и водоотведения», - сказал генеральный директор АО «Водоканал» Павел Каганов.

По его словам, особое внимание уделяют мероприятиям, направленным на качество воды, одним из основных является замена ветхих сетей холодного водоснабжения на новые трубопроводы из полимерных материалов.