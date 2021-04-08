РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 апр. В городском округе Люберцы проводятся бесплатные мастер-классы в рамках проекта регионального министерства культуры «ДК онлайн», поучаствовать в них могут жители разного возраста. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Расписание занятий, активные ссылки для участия и новости размещены в Telegram-канале: t.me/onlaindkkraskovo. Каждую неделю для всех желающих проводят занятия по изобразительному искусству и декоративно-прикладному творчеству. Также организованы мастер-классы от приглашенных педагогов, художников и деятелей искусства по различным направлениям.

Так, 12 апреля в 17:00 пройдут вокально-хоровые упражнения «Основы формирования певческого голоса» от преподавателя детской школы искусств «Гармония» Эллы Близнецовой. 14 апреля в 16:00 состоится развлекательно-познавательный квиз от заведующей Люберецкой библиотеки Лидии Емелиной «Знатоки космоса».

15 апреля в 17:00 проведут мастер-класс от хореографа Центра культуры и семейного досуга в Томилине Ларисы Ивановой «Танцуем Польку». 19 апреля в 19:00 состоится мастер-класс по боевому искусству «Вин-чун» от руководителя спортивно-оздоровительной студии Центра культуры и семейного досуга в Томилине.

Помимо дистанционных мастер-классов, в Красковском культурном центре состоится офлайн-занятие по изобразительному искусству от руководителя студии правополушарного рисования Елизаветы Мамонтовой. Мероприятие пройдет 13 апреля в 18:00 в ККЦ по адресу: поселок Красково, улица Лорха, дом №2.