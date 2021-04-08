РИАМО - 8 апр. В ходе рейда «Попрошайка» столичные полицейские за три дня задержали 1074 взрослых и 15 подростков, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

В рамках рейда правоохранители проверили территорию мегаполиса на наличие людей, занимающихся попрошайничеством денег и других ценных вещей у жителей.

Также московские правоохранители установили шесть человек, находящихся в розыске.

Из общего числа задержанных к ответственности привлекли 708 человек.