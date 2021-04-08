РИАМО - 8 апр. Президент РФ Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе проанализировать ситуацию с ростом цен на жилье, передает Nation News.

Глава государства уверен, что ситуация требует внимания со стороны компетентного органа.

«Это не просто рост цены, это существенный рост», — заявил президент.

В среднем по стране цены на жилье увеличились на 12%, а в некоторых регионах рост достигал 30%.

Эксперты связывают такой рост недвижимости в России с введением льготной ипотеки под 6,5%. Она действует до 1 июля 2021 года.