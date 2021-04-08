РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 апр. Жителей подмосковного Подольска приглашают принять участие в спартакиаде по стритболу в апреле, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках спартакиады среди жителей городского округа Подольск проводятся соревнования по стритболу среди женских и мужских команд. Так, 17 апреля будут соревноваться женщины, а 24 апреля – мужчины. Горожан приглашают принять участие в мероприятии.

Узнать подробности можно у координатора от комитета по физической культуре и спорту администрации Подольска по телефону: 8 (903) 140-54-26.