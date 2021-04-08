РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 апр. В подмосковном Подольске «Мосэнергосбыт» планирует отключить электроэнергию у более 20 должников до 30 апреля, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

АО «Мосэнергосбыт» в период с 1 по 30 апреля запланировало проведение мероприятий по приостановке подачи электроэнергии в индивидуальных жилых домах, расположенных на территории Подольска. В списке адресов на отключения 21 индивидуальное жилищное строение, расположенное на территории Климовска.

В адрес неплательщиков ранее были направлены уведомления о задолженности и отключении электричества. Однако долг не был погашен.

С 1 января был снят мораторий на начисление штрафных санкций за неоплату или неполную оплату коммунальных услуг, который действовал со 2 апреля 2020 года по 1 января 2021 года. С этой даты энергетики вправе вновь ограничивать (приостанавливать) потребление электрической энергии должников, накопивших задолженность в размере более двух нормативов потребления. Кроме того, возобновлено начисление предусмотренной жилищным законодательством неустойки (пени).

Жителей микрорайона Климовск во избежание приостановки подачи электроэнергии призвали принять все возможные меры к погашению задолженности за предоставленную коммунальную услугу. По вопросам оплаты или начисления за электроэнергию можно обратиться в офисы МосОблЕИРЦ: улица Симферопольская, 35 (понедельник, вторник, четверг, пятница) и улица Ленина, 5 (среда).