РИАМО - 8 апр. Женщина, пострадавшая в крупном ДТП с участием видеоблогера Эдварда Била, вышла из комы, ее перевели в палату интенсивной терапии, передает ТАСС.

Мария Артемова, сидевшая за рулем Volkswagen, находилась в крайне тяжелом состоянии. После аварии ее госпитализировали с многочисленными травмами.

«В настоящее время Артемова покинула реанимацию, она переведена в палату, где ее продолжают лечить. Связано это с тем, что она вышла из комы», — сказал адвокат Андрей Князев.

По словам Князева, сейчас идут переговоры с представителями Била о денежной компенсации, которую направят на лечение женщины.

Авария произошла днем 1 апреля на Садовом кольце в районе Новинского бульвара. Блогер на Audi RS6 вылетел на встречку и столкнулся с четырьмя автомобилями.

Ранее Бил сообщил, что собирается продать все свои машины для того, чтобы покрыть расходы на лечение пострадавшей женщины.

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