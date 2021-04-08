РИАМО - 8 апр. Женщина, пострадавшая в крупном ДТП с участием видеоблогера Эдварда Била, вышла из комы, ее перевели в палату интенсивной терапии, передает ТАСС.
Мария Артемова, сидевшая за рулем Volkswagen, находилась в крайне тяжелом состоянии. После аварии ее госпитализировали с многочисленными травмами.
По словам Князева, сейчас идут переговоры с представителями Била о денежной компенсации, которую направят на лечение женщины.
Авария произошла днем 1 апреля на Садовом кольце в районе Новинского бульвара. Блогер на Audi RS6 вылетел на встречку и столкнулся с четырьмя автомобилями.
Ранее Бил сообщил, что собирается продать все свои машины для того, чтобы покрыть расходы на лечение пострадавшей женщины.
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