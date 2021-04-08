РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 8 апр. В микрорайоне Востряково городского округа Домодедово построят магистральные сети центральной канализации, сообщил глава муниципалитета Александр Двойных.

В четверг Двойных провел встречу со СМИ и блогерами муниципалитета.

«Нам пришлось там (в микрорайоне Востряково, территория НП «Ручеек» – ред.) принять сложное решение. Оно не ломает нашу схему, но мы пришли к тому, что за счет бюджета в рамках половины этих средств построим магистральные сети, а улицы уже будут самостоятельно в рамках этого соинвестирования подключаться», – сказал Двойных.

Он отметил, что Домодедово – это единственный муниципалитет, в котором канализование ведется по программе софинансирования с некоммерческими партнерствами. Сначала партнерства собирают определенную сумму, строят канализацию, потом столько же добавляется из муниципального бюджета.

«Принцип чем хорош: жители на себя берут решение своих вопросов, а муниципалитет их из бюджета за счет общих денег субсидирует», – сказал Двойных.

Он добавил, что подобная программа позволяет канализовать частный сектор значительно быстрее.