РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 апр. В штабе местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Мытищи прошла встреча активистов движения «Мы Мытищи», сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

Большинство собравшихся уже зарегистрированы на сайте движения http://my-mytyshi.ru/. Предлагают свои инициативы, поддерживают предложения своих соседей. Несмотря на то, что движение создано совсем недавно, уже сейчас его лидеры Вячеслав Фомичев, Михаил Мурзаков и Денис Перепелицын продвигают и поддерживают инициативы местных жителей.

«Мы регулярно встречаемся с жителями на местах. В этом микрорайоне я был совсем недавно. В общении были затронуты темы благоустройства дворовой территории микрорайона, ремонта дорог. Нам удалось оперативно реализовать часть инициатив, выдвинутых местными жителями. Мытищи стали первыми в продвижении социальных инициатив граждан», - сказал Фомичев.

На встрече жителей почетными грамотами общественного движения были награждены самые активные его участники.

«У нас после зимы оказалось разбитым дорожное покрытие возле дома. Благодаря инициативе жильцов и поддержке лидеров движения «Мы Мытищи» дорогу удалось отремонтировать в короткие сроки. Сейчас все больше людей понимают, что любую проблему можно быстро решить сообща, если работать вместе. И мы не останавливаемся. Выдвигаем новые инициативы на сайте движения http://my-mytyshi.ru/ по благоустройству придомовой территории, хотелось бы обновить детскую площадку», - отметил житель улицы Летная, 27 Игорь Куликов.