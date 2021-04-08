РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 8 апр. В четверг в детском оздоровительно-образовательном центре «Лесная сказка» провели учебно-методические занятия «Гвардейские сборы» для учащихся и педагогов Щелкова в рамках подготовки к муниципальной спортивно-тактической игре на местности «Зарница», передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Сегодня к нам на сборы приехали 60 школьников из 15 образовательных учреждений округа. В сборах приняли участие ученики 9-11 классов в рамках подготовки к спортивно-тактической игре на местности «Зарница», которая пройдет 13 мая на базе центра «Лесная сказка». Проводим эту игру мы уже на протяжении 18 лет, для нас это традиция» - сказала педагог-организатор центра Марина Никитина.

Она добавила, что большую помощь в подготовке и проведении «Зарницы» оказывают военнослужащие войсковой части 42829.

Подготовка включала в себя проведение теоретических и практических занятий по строевой и медицинской подготовке, проведение теоретических и практических занятий по изучению вопросов радиационной, химической и биологической защиты и отработке практических навыков пользования ОЗК, а также проведение теоретических и практических занятий по разборке и сборке автомата.