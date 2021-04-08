РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 8 апр. Сотрудники Единой дежурно-диспетчерской службы Дзержинского за неделю приняли свыше 2,8 тыс. обращений от жителей, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

С 31 марта по 7 апреля МКУ «ЕДДС Дзержинский» работало в режиме повышенной готовности. Всего принято 2 804 вызова, из них в ЕДДС – 1 960, в Систему-112 – 844.

За указанный промежуток времени жители города 404 раза вызывали экстренные оперативные службы: пожарную охрану – шесть раз, полицию – 45 раз, скорую медицинскую помощь – 352 раза, аварийную газовой сети – один раз.

Также поступило 266 вызовов, снижающих качество работы ЕДДС (автодозвоны, детская шалость, хулиганские вызовы, ложные вызовы, справочные). Остальных вызовов, не требующих реагирования, – 174.