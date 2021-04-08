РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 апр. В Балашихе толщина льда на реке Пехорке уменьшилась на 7 см и в четверг составила 30 см, замер проводили в рамках месячника «Тонкий лед», сообщается на странице Ногинского ТУ ГКУ Московской области «Мособлпожспас»-Балашиха в соцсети «ВКонтакте».

В регионе продолжается социально-профилактическая акция «Тонкий лед», проводимая спасательными формированиями Противопожарно-спасательной службы Московской области. В четверг дежурные смены спасателей ПСЧ №201 Балашихи провели замеры толщины льда, которая уменьшилась на 7 см и составила 30 см. Это означает, что лед под воздействием повышенной температуры и дождя стремительно сокращает свои размеры и толщину.

Также в ходе профилактического рейда спасатели рассказали жителям, гуляющим в парке рядом с речкой, о необходимости соблюдения мер безопасности, находясь на льду водоемов в условиях резкого потепления, и раздали 50 профилактических листовок.