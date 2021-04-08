РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 апр. Один из старейших жителей и почетный гражданин Балашихи, участник Великой Отечественной войны Александр Золотов, которому 1 сентября текущего года исполнится 100 лет, в четверг привился от Covid-19 в поликлинике микрорайона Ольгино, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В военные годы Золотов принимал участие в обороне Москвы, Курско-Орловской битве, Висло-Одерской операции, освобождал Польшу. Награжден орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине» III степени и 20 медалями. По окончании Великой Отечественной войны продолжал военную службу до 1977 года, но даже выйдя на заслуженный отдых, вел активную работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

«Во время пандемии коронавируса я соблюдал самоизоляцию, а сейчас принял решение привиться. Это даст мне возможность вновь свободно жить и общаться с людьми, посещать школы и учеников, рассказывая им о Великой Отечественной войне», - сказал Золотов.

Перед вакцинацией ветерана осмотрел участковый терапевт, измерил ему температуру, артериальное давление, сатурацию и узнал о перенесенных заболеваниях.

Фронтовику выдали сертификат о первичной вакцинации. Повторную ему сделают 29 апреля - через 21 день.

Главврач Балашихинской областной больницы Михаил Антипов также вручил ему букет цветов, значок с надписью Vaccinated (вакцинированный) и благодарность за активную жизненную позицию и в связи со Всемирным днем здоровья.

«Александр Григорьевич показал пример, что вакцинация это очень важный шаг, в особенности для людей старшего возраста, что сама процедура безболезненна, безвредна и позволяет сохранить им здоровье и возможность общения», - подчеркнул Антипов.

Он отметил, что в Балашихе уже вакцинировалась 41 тыс. взрослого населения, из них более 50 ветеранов. К 9 Мая планируют привить как можно больше ветеранов.

Округ находится в тройке лидеров в регионе по охвату вакцинацией населения.

Сделать прививку жители Балашихи могут в поликлиниках №№1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 14 и в доме №5 по Шестой улице. Время работы медкабинетов в будние дни - с 8:00 до 20:00, в выходные - с 8:00 до 14:00. Записаться можно на портале госуслуг, у терапевта или по телефону 122.

Открыты мобильные пункты в «Глобусе» и ТЦ «Светофор» (по субботам с 10:00 до 15:00), в ТЦ «Новоизмайловский»(вторник и среда с 15:00 до 20:00).