РИАМО - 8 апр. В Московской области более 155 тыс. поездок было совершено по карте «Тройка», возможность оплаты проезда этой картой вводится поэтапно в автобусах подмосковных перевозчиков, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Чаще всего «Тройкой» пассажиры «Мострансавто» пользовались в Королеве — около 24 тыс. поездок. Самым популярным маршрутом, на котором пользуются картой, стал маршрут № 1 от станции Подлипки до улицы Силикатная.

На втором месте оказался Подольск — более 21 тыс. поездок по карте «Тройка». Здесь чаще оплачивают картой проезд на маршруте № 21 от станции Подольск до улицы Академика Доллежаля.

В Красногорске было оплачено свыше 18 тыс. поездок, а самым популярным стал маршрут № 833 от станции Павшино до микрорайона Опалиха.

В Химках также совершили 13,5 тыс. поездок по карте, а в Балашихе — почти 12 тыс.

Сейчас «Тройку» принимают на более 400 маршрутах Мострансавто в 1,5 тыс. автобусах, оборудованных стационарными валидаторами. В автобусах, где принимают карту, размещены специальные информационные стикеры.