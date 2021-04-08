РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 апр. Видеозаписи с камер наблюдения, установленных на Малаховском озере в подмосковных Люберцах, будут храниться 30 дней, сообщил заместитель главы администрации округа Михаил Криворучко.

В картинной галерее прошла встреча главы городского округа Владимира Ружицкого с Общественными советами парков. В рамках этой встречи обсудили вопрос безопасности на Малаховском озере. Представители парка «Малаховское озеро» отметили отсутствие тревожных кнопок.

«30 дней будут храниться видеозаписи с камер, также будут установлены тревожные кнопки», - сказал Криворучко.