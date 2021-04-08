РИАМО - 8 апр. С 12 апреля при отправлении от станций на участке Павелецкий вокзал – Домодедово пассажиры смогут на ближайшем удобном поезде по билету до Авиационной доехать до остановочного пункта Взлетная и наоборот, сообщили РИАМО в пресс-службе ЦППК.

Аналогичный принцип будет действовать и для проезда в обратном направлении, если билет был куплен заранее.

Эти станции одинаково удобны жителям ближайших районов Авиационный и Востряково, которые расположены между ними. Станция Взлетная находится на основном ходу Павелецкого направления МЖД, а Авиационная – рядом, на ответвлении в сторону аэропорта Домодедово.

Компания просит пассажиров заранее планировать поездки. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов и стоимостью проезда можно на официальном сайте компании, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Приложение доступно в AppStore и GooglePlay.

В общественном транспорте обязательно ношение масок и перчаток. Приобрести защитные средства можно в билетных кассах на станциях компании и у кассиров-контролеров во время поездки.