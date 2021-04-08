РИАМО - 8 апр. Более 74 тыс подмосковных пенсионеров получают компенсацию за капитальный ремонт, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

Подать заявление можно на портале государственных и муниципальных услуг Московской области.

«В Московской области дополнительную меру социальной поддержки по оплате взноса за капитальный ремонт получают 74 098 пенсионеров», – сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Одиноко проживающие неработающие пенсионеры-собственники квартир в возрасте от 70 лет, а также семьи из неработающих пенсионеров в возрасте от 70 лет получают 50%-ю компенсацию на оплату взноса, те же категории граждан, достигшие 80 лет, – 100%-ю компенсацию.

Размер компенсации рассчитывается исходя из стандарта нормативной площади жилого помещения и минимального размера взноса на капремонт: для одиноко проживающих граждан — 42 кв. м, но не более занимаемой жилищной площади; семьи из двух человек – 21 кв. м на человека; семьи из трех и более человек – по 18 кв. м на человека.

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