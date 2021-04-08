РИАМО - 8 апр. По программе капремонта в исторических центрах Зарайска, Пересвета и Коломны отремонтировали дома, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

Так, на улице Красноармейской в центре Зарайска отремонтировали шесть домов. Были заменены металлические кровли, отремонтированы чердаки, деревянные и смешанные фасады, стропильные системы, отмостки, заменены окна и козырьки подъездов.

«Культурный и исторический облик Красноармейской улицы приобрел совершенно новый и яркий внешний вид. В дополнение здесь были проведены масштабные работы по благоустройству территории, она стала частично пешеходной», — сказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Он добавил, что ранее капитально отремонтировали фасады и кровли многоквартирных домов, расположенных вокруг исторической «площади Пухова» в Пересвете, домов XIX века «Старой Коломны» на улице Зайцева.

Помимо этого, ремонт провели в некоторых домах в малых городах и исторических поселениях Серпухова, по «Дороге к храму» перед храмом Вознесения Господня в Электростали.

В Подмосковье реализуют самую масштабную в России программу капитального ремонта. В нее входят более 44 тыс. многоквартирных домов. На данный момент программу выполнили на треть. Отремонтировали свыше 13 тыс. домов, жилищные условия улучшили более чем для 1,8 млн жителей.