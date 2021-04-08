РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 апр. Из парка «Наташинские пруды» подмосковных Люберец перенесут конюшню, сообщил директор МУ «Парк культуры и отдыха» Алексей Орлов.

В картинной галерее прошла встреча главы городского округа Владимира Ружицкого с Общественными советами парков. На встрече обсуждался вопрос переноса конюшни из-за строительства домов.

«По СанПин конюшню нужно перенести. Сейчас проработаем этот вопрос с проектировщиками, планируем перенести в парк в поселке Октябрьский, надо предусмотреть территорию. Проектеровщики должны проработать концепцию», - сказал Орлов.